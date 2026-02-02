Tennis: Barthel verliert nach großem Kampf

Tennisspielerin Mona Barthel hat bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour nach knapp eineinhalb Jahren eine Niederlage kassiert.
Zurück auf der WTA-Tour: Mona Barthel
Die 35-Jährige aus Bad Segeberg musste sich beim Turnier im tschechischen Ostrau zum Auftakt nach großem Kampf der Tschechin Linda Fruhvirtova mit 6:7 (4:7), 4:6 geschlagen geben.
Tennis: Korpatsch eine Runde weiter
Tamara Korpatsch überstand dagegen die erste Runde. Die Hamburgerin schlug Anna Siskova (Tschechien) mit 6:4, 6:4, im Achtelfinale bekommt sie es nun mit der an Position zwei gesetzten Kolumbianerin Emiliana Arango zu tun.
Barthel hatte sich in der Qualifikation durchgesetzt und war damit erstmals seit Ende Juli 2024 wieder in das Hauptfeld eines WTA-Turniers eingezogen. Seitdem hatte sie überwiegend bei zweitklassigen Events aufgeschlagen und sich erfolglos bei Grand-Slam-Turnieren in der Qualifikation versucht.