Tennis: Barthel verliert nach großem Kampf

SID 02.02.2026 • 21:47 Uhr Mona Barthel kehrt auf die WTA-Tour zurück. Ihr Auftaktmatch geht allerdings verloren.

Tennisspielerin Mona Barthel hat bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour nach knapp eineinhalb Jahren eine Niederlage kassiert.

Die 35-Jährige aus Bad Segeberg musste sich beim Turnier im tschechischen Ostrau zum Auftakt nach großem Kampf der Tschechin Linda Fruhvirtova mit 6:7 (4:7), 4:6 geschlagen geben.

Tennis: Korpatsch eine Runde weiter

Tamara Korpatsch überstand dagegen die erste Runde. Die Hamburgerin schlug Anna Siskova (Tschechien) mit 6:4, 6:4, im Achtelfinale bekommt sie es nun mit der an Position zwei gesetzten Kolumbianerin Emiliana Arango zu tun.