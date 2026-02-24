Tennis: Maria auch in Merida direkt raus

SID 24.02.2026 • 22:48 Uhr Tatjana Maria muss weiter auf ein Erfolgserlebnis warten.

Tatjana Maria sucht im neuen Jahr weiter nach ihrer Form. Die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau schied im spanischen Merida zum vierten Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Turniers aus, die deutsche Nummer zwei musste sich der an Position acht gesetzten Polin Magda Linette mit 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.