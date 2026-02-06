WTA: Korpatsch steht im Finale in Ostrava

SID 06.02.2026 • 20:20 Uhr Die 30-Jährige spielt in Tschechien um den zweiten Titel ihrer Karriere auf der WTA-Tour.

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat im tschechischen Ostrava ihr bislang zweites Finale auf der WTA-Tour erreicht. Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich in der Vorschlussrunde gegen die Französin Diane Parry mit 6:4, 6:4 durch. Bei dem mit 283.347 Dollar dotierten Turnier spielt Korpatsch nun gegen die Britin Katie Boulter um ihren zweiten Titel.

Gegen Parry agierte die Deutsche von Anfang an mit geringer Fehlerquote – und vor allem bei eigenem Aufschlag souverän. Nach 1:23 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.