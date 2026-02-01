WTA: Seidel verpasst Revanche und Runde zwei in Rumänien

SID 01.02.2026 • 20:50 Uhr Die 20-Jährige kommt im dritten Turnier in Folge nicht über Runde eins hinaus.

Nach ihrem Erstrundenaus bei den Australian Open hat die deutsche Tennisspielerin Ella Seidel auch beim WTA-Turnier in Rumänien ihr Auftaktmatch verloren. In Cluj-Napoca lieferte die 20 Jahre alte Hamburgerin der Ungarin Anna Bondar lange Zeit einen engen Fight, musste sich aber mit 6:4, 6:7 (6:8), 0:6 geschlagen geben.