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Erstmals seit 2021: Swiatek verliert Auftaktmatch in Miami

Seltene Auftaktpleite für Swiatek

Die Starspielerin scheitert an einer Landsfrau - und verliert zum ersten Mal seit mehreren Jahren ein Auftaktmatch.
Enttäuschung für Swiatek in Miami
Enttäuschung für Swiatek in Miami
© AFP/GETTY IMAGES /SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Die Starspielerin scheitert an einer Landsfrau - und verliert zum ersten Mal seit mehreren Jahren ein Auftaktmatch.

Tennis-Star Iga Swiatek ist beim WTA-Turnier in Miami überraschend an ihrer Auftakthürde gescheitert. Die frühere Weltranglistenerste verlor in der zweiten Runde gegen ihre polnische Landsfrau Magda Linette mit 6:1, 5:7, 3:6 und kassierte damit ihre erste Auftaktniederlage bei einem Turnier seit den WTA-Finals 2021.

Die Weltranglisten-56. Linette trifft in der dritten Runde auf Alexandra Eala von den Philippinen, die die deutsche Laura Siegemund bezwungen hatte.

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Für Swiatek lief zu Matchbeginn alles nach Plan: Der erste Satz dauerte nur 33 Minuten und ging souverän an die viermalige Grand-Slam-Siegerin. Doch die Favoritin verlor den Rhythmus, ermöglichte Linette im zwölften Spiel des zweiten Satzes nach einem Doppelfehler zwei Breakbälle und gab kurz darauf den Satz ab.

Im dritten Durchgang wehrte Swiatek noch vier Matchbälle ab, ehe sie eine Rückhand ins Aus setzte und Linette den größten Sieg ihrer bisherigen Saison einfuhr.

Swiatek, die das Turnier 2022 gewonnen hatte, war an Nummer zwei gesetzt ins Turnier gegangen, obwohl sie zu Wochenbeginn auf Weltranglistenplatz drei zurückgefallen war. Zuletzt war Swiatek bei den Australian Open sowie den WTA-Turnieren in Doha und Indian Wells jeweils im Viertelfinale gescheitert.

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