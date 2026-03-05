Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Nächste Deutsche scheitert in Indian Wells

Nächste Deutsche in Indian Wells raus

Ella Seidel scheitert beim WTA-Turnier in Indian Wells - nicht als erste Deutsche.
Ella Seidel ist in Indian Wells gescheitert
Ella Seidel ist in Indian Wells gescheitert
© IMAGO/SID/Markus Ulmer
SID
Ella Seidel scheitert beim WTA-Turnier in Indian Wells - nicht als erste Deutsche.

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim 1000er-Turnier in Indian Wells die zweite Runde verpasst. Die 21 Jahre alte Hamburgerin verlor gegen Anastassija Sacharowa glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6 und schied damit als nächste deutsche Spielerin aus.

Nach dem Ausscheiden von Tatjana Maria und der Absage von Eva Lys ist Laura Siegemund die letzte verbliebene deutsche Starterin beim hoch dotierten Turnier in Kalifornien, ihr Erstrundenspiel gegen die Kroatin Petra Marcinko ist für den heutigen Donnerstagabend angesetzt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite