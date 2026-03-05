Nächste Deutsche scheitert in Indian Wells

SID 05.03.2026 • 06:37 Uhr Ella Seidel scheitert beim WTA-Turnier in Indian Wells - nicht als erste Deutsche.

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim 1000er-Turnier in Indian Wells die zweite Runde verpasst. Die 21 Jahre alte Hamburgerin verlor gegen Anastassija Sacharowa glatt in zwei Sätzen mit 2:6, 2:6 und schied damit als nächste deutsche Spielerin aus.