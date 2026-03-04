Indian Wells: Nächste Erstrunden-Pleite für Maria

SID 04.03.2026 • 22:25 Uhr Die einstige deutsche Nummer eins Tatjana Maria verliert gegen Sorana Cirstea.

Tatjana Maria sucht in der noch jungen Tennissaison weiter nach ihrer Form. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau schied beim 1000er-Turnier in Indian Wells zum fünften Mal in Folge in der ersten Runde eines WTA-Wettbewerbs aus.

Die einstige Wimbledonfinalistin musste sich der Rumänin Sorana Cirstea trotz knapp zweistündigen Kampfes mit 4:6, 6:4, 3:6 geschlagen geben.