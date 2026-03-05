Indian Wells: Siegemund einzige DTB-Spielerin in Runde zwei

SID 05.03.2026 • 23:04 Uhr Nächste Gegnerin von Laura Siegemund ist die Ukrainerin Jelena Switolina.

Laura Siegemund hat beim hochkarätigen WTA-1000-Turnier in Indian Wells als einzige deutsche Spielerin die zweite Runde erreicht.

Die Metzingerin beschenkte sich 24 Stunden nach ihrem 38. Geburtstag in ihrem Auftaktmatch gegen die Kroatin Petra Marcinko durch einen 3:6, 6:3, 6:4-Erfolg nachträglich selbst. Nächste Gegnerin der Weltranglisten-55. in der Runde der besten 64 ist die an Nummer neun gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina.