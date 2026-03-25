Kerber: Abschiedsspiel in Bad Homburg gegen Ivanović

SID 25.03.2026 • 23:52 Uhr Die frühere Weltranglistenerste kehrt für ein letztes Match zurück. Gegnerin ist ihre langjährige Weggefährtin Ana Ivanović.

Letzter Auftritt auf vertrauter Bühne: Angelique Kerber bekommt zwei Jahre nach ihrem Karriereende noch ein Abschiedsspiel. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin tritt am 20. Juni beim Rasen-Turnier in Bad Homburg laut Bild-Zeitung gegen ihre langjährige Weggefährtin Ana Ivanović an und kehrt bei ihrem eigenen Event noch einmal auf den Court zurück.

„Es ist die perfekte Bühne für einen besonderen Tag mit vielen Emotionen“, wird Kerber (38) in dem Bericht zitiert. „Ich freue mich sehr auf Ana, denn irgendwie schließt sich mit diesem Match auch ein Kreis. Wir kennen uns wirklich schon sehr lange, sie ist eine meiner besten Freundinnen und wir haben auf und neben dem Platz viel Zeit miteinander verbracht.“