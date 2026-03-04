Tennis: Lys trifft "harte Entscheidung"

SID 04.03.2026 • 07:20 Uhr Eva Lys kämpft mit einer Knieverletzung. Die Blessur sorgt dafür, dass die deutsche Tennis-Spielerin ihren Start in Indian Wells absagt.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat ihren Start beim WTA-Turnier in Indian Wells abgesagt. Wie die deutsche Nummer drei in der Nacht zum Mittwoch auf Instagram mitteilte, muss sie ihre Teilnahme „wegen einer Knieverletzung“ zurückziehen.

„Ich wollte wirklich dabei sein, aber ich bin einfach noch nicht bereit. Harte Entscheidung, vor allem in letzter Minute, aber Gesundheit steht immer an erster Stelle“, schrieb die 24-Jährige.

Tennis: Lys hält sich in Los Angeles fit

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause aufgrund ihrer Knieprobleme angekündigt. Die Blessur hatte sie sich zum Jahresstart beim United Cup in Sydney zugezogen. Seit vergangener Woche hält sie sich in Los Angeles fit.