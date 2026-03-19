Lys verliert bei Comeback – auch Siegemund und Seidel raus

SID 19.03.2026 • 22:50 Uhr In Florida scheiden am Donnerstag gleich mehrere deutsche Spielerinnen aus.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer zweimonatigen Verletzungspause ein enttäuschendes Comeback erlebt. Die 24-Jährige, die aufgrund von Knieproblemen seit den Australian Open zu Beginn des Jahres nicht mehr gespielt hatte, unterlag in ihrem Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Miami der ukrainischen Qualifikantin Julija Starodubzewa mit 1:6, 4:6. Neben Lys scheiterten am Donnerstag in Florida auch Ella Seidel und Laura Siegemund.

Seidel verlor ihr Erstrundenduell gegen die Österreicherin Lilli Tagger 7:6 (10:8), 4:6, 5:7. Laura Siegemund verpasste nach einem 7:6, 3:6, 3:6 gegen Shootingstar Alexandra Eala von den Philippinen den Einzug in die dritte Runde.

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause angekündigt, die Blessur hatte sie sich beim United Cup in Sydney zugezogen. Nach 1:17 Stunden Spielzeit war das Aus bei ihrer Rückkehr besiegelt.

Deutlich länger duellierte sich Siegemund mit der Philippinerin Eala, nach 83 Minuten sicherte sich die Deutsche im Tiebreak den ersten Satz. Dann drehte aber die Nummer 31 der Setzliste auf – und verwandelte nach 3:20 Stunden ihren dritten Matchball. Auch Seidel lag mit 1:0 nach Sätzen in Führung, scheiterte aber wie bereits in Indian Wells in Runde eins.