Marias Pleitenserie endet bei Lieblingsturnier in Bogotá

Tatjana Maria kann noch gewinnen: Bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá hat die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau nach sechs Niederlagen in Auftaktmatches nacheinander wieder einen Sieg auf der WTA-Tour gefeiert.
Deutsche beendet Pleitenserie
Tennisspielerin Tatjana Maria feiert ihren ersten Sieg nach sechs Auftaktniederlagen in Serie.
Knoten geplatzt: Tatjana Maria
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Die 38-Jährige zog in Kolumbiens Hauptstadt in ihrem Erstrundenduell gegen die halb so alte Lokalfavoritin Maria-Valentina Mediorreal Arias mit 6:2, 6:1 ins Achtelfinale ein.
Drei Jahre nach ihrem zweiten und bislang letzten Titelgewinn in Bogotá trifft Maria nun als Nummer vier der Setzliste auf die Polin Katarzyna Kawa. Als zweite Deutsche ist in Südamerika die Hamburgerin Ella Seidel gemeldet.