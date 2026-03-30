Marias Pleitenserie endet bei Lieblingsturnier in Bogotá

SID 30.03.2026 • 21:59 Uhr Tennisspielerin Tatjana Maria feiert ihren ersten Sieg nach sechs Auftaktniederlagen in Serie.

Tatjana Maria kann noch gewinnen: Bei ihrem Lieblingsturnier in Bogotá hat die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau nach sechs Niederlagen in Auftaktmatches nacheinander wieder einen Sieg auf der WTA-Tour gefeiert.

Die 38-Jährige zog in Kolumbiens Hauptstadt in ihrem Erstrundenduell gegen die halb so alte Lokalfavoritin Maria-Valentina Mediorreal Arias mit 6:2, 6:1 ins Achtelfinale ein.