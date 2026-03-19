Miami: Lys verliert bei Comeback – alle DTB-Spielerinnen raus

SID 19.03.2026 • 23:18 Uhr In Florida scheitern am Donnerstag aus deutscher Sicht auch Laura Siegemund, Tajana Maria und Ella Seidel.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer zweimonatigen Verletzungspause ein enttäuschendes Comeback erlebt. Die 24-Jährige, die aufgrund von Knieproblemen seit den Australian Open zu Beginn des Jahres nicht mehr gespielt hatte, unterlag in ihrem Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Miami der ukrainischen Qualifikantin Julija Starodubzewa mit 1:6, 4:6. Mit Ella Seidel, Tatjana Maria und Laura Siegemund scheiterten am Donnerstag zudem alle weiteren Deutschen.

Seidel verlor ihr Erstrundenduell gegen die Österreicherin Lilli Tagger 7:6 (10:8), 4:6, 5:7, Maria 5:7, 2:6 gegen die US-Amerikanerin Hailey Baptiste. Laura Siegemund verpasste nach einem 7:6, 3:6, 3:6 gegen Shootingstar Alexandra Eala von den Philippinen den Einzug in die dritte Runde.

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause angekündigt, die Blessur hatte sie sich beim United Cup in Sydney zugezogen. Nach 1:17 Stunden Spielzeit war das Aus bei ihrer Rückkehr besiegelt.

Deutlich länger duellierte sich Siegemund mit der Philippinerin Eala, nach 83 Minuten sicherte sich sich im Tiebreak den ersten Satz. Dann drehte die Nummer 31 der Setzliste auf – und verwandelte nach 3:20 Stunden ihren dritten Matchball. Auch Seidel lag mit 1:0 nach Sätzen in Führung, scheiterte aber wie bereits in Indian Wells in Runde eins.