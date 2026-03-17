Tennis: Siegemund in Miami eine Runde weiter

SID 17.03.2026 • 23:31 Uhr Laura Siegemund sorgt für einen gelungenen Start in Florida. Die Schwäbin ist beim Wiedersehen mit Petra Marcinko erfolgreich.

Nächster Erfolg beim schnellen Wiedersehen: Laura Siegemund hat auch beim WTA-Masters in Miami die erste Runde gemeistert.

Die 38-Jährige aus Metzingen setzte sich am Dienstag 6:4, 6:4 gegen Petra Marcinko durch. Die 20 Jahre alte Kroatin hatte Siegemund auch schon in der ersten Runde von Indian Wells bezwungen.

Tennis: Siegemund fordert Shootingstar

Siegemund, mit Tape ums Knie, eröffnete das bedeutende Turnier aus deutscher Perspektive und kann sich nun auf ein Duell mit Shootingstar Alexandra Eala aus den Philippinen vorbereiten.

Auch Tatjana Maria und Eva Lys stehen im Hauptfeld, Ella Seidel verpasste die Qualifikation knapp.