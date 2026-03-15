Sabalenka gelingt Revanche: Erster Titel in Indian Wells

SID 15.03.2026 • 22:12 Uhr Die Belarussin revanchiert sich für das verlorene Australian-Open-Finale in Melbourne.

Aryna Sabalenka hat erstmals das prestigeträchtige Tennisturnier in Indian Wells gewonnen und dabei erfolgreich Revanche an Jelena Rybakina genommen.

Sechs Wochen nach ihrer schmerzhaften Finalniederlage bei den Australian Open besiegte Sabalenka die Kasachin in einem hochklassigen und dramatischen Endspiel des 1000er-Events mit 3:6, 6:3, 7:6 (8:6) und feierte ihren 23. Titel auf der WTA-Tour. Die 27 Jahre alte Belarussin baute dazu ihren Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste aus.

Nach zwei Finalniederlagen in der kalifornischen Wüste, darunter 2023 gegen Rybakina, sicherte sich Sabalenka 1,15 Millionen US-Dollar Preisgeld. Nach dem Erfolg zu Beginn des Jahres in Brisbane war es für Sabalenka der zweite Turniersieg in diesem Jahr. Rybakina (26) wird trotz des verpassten Titels zur Nummer zwei der Welt aufsteigen.

Sabalenkas erster Matchball sitzt

„Danke Gott, dass ich diese Trophäe habe“, sagte Sabalenka mit einem Lachen: „Danke an alle, die dieses Turnier möglich machen. Es ist wirklich das Tennis-Paradise.“

Bei über 30 Grad Mittagshitze kam Sabalenka nicht gut in die Partie, mit dem druckvollen Spiel der Kasachin hatte sie wie schon bei der Dreisatzniederlage in Melbourne am 31. Januar Probleme.