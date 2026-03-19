Bei Comeback: Niederlage für Lys in Miami

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer zweimonatigen Verletzungspause ein enttäuschendes Comeback erlebt.
Enttäuschendes Comeback für Lys
Eva Lys verliert bei ihrem Comeback nach wochenlanger Verletzungspause in der ersten Runde.
Eva Lys verlor bei ihrer Rückkehr
© IMAGO/Schreyer
Die 24-Jährige, die aufgrund von Knieproblemen seit den Australian Open zu Beginn des Jahres nicht mehr gespielt hatte, unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Miami der ukrainischen Qualifikantin Julija Starodubzewa mit 1:6, 4:6.
Lys nach längerer Pause wieder da
Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause angekündigt. Die Blessur hatte sie sich beim United Cup in Sydney zugezogen.
Zuletzt hatte sie ihre geplante Rückkehr in Indian Wells kurzfristig abgesagt. Nach ihrer Niederlage in 1:17 Stunden Spielzeit sind aus deutscher Sicht in Florida noch Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel dabei.