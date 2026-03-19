Bei Comeback: Niederlage für Lys in Miami

SID 19.03.2026 • 18:43 Uhr Eva Lys verliert bei ihrem Comeback nach wochenlanger Verletzungspause in der ersten Runde.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer zweimonatigen Verletzungspause ein enttäuschendes Comeback erlebt.

Die 24-Jährige, die aufgrund von Knieproblemen seit den Australian Open zu Beginn des Jahres nicht mehr gespielt hatte, unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Miami der ukrainischen Qualifikantin Julija Starodubzewa mit 1:6, 4:6.

Lys nach längerer Pause wieder da

Nach ihrem frühen Ausscheiden im Einzel bei den Australian Open im Januar sowie der verletzungsbedingten Aufgabe im Doppel hatte Lys eine längere Pause angekündigt. Die Blessur hatte sie sich beim United Cup in Sydney zugezogen.