Tennis: Gauff erweitert Weltklasse-Feld in Stuttgart

SID 05.03.2026 • 10:00 Uhr Vor Gauff hatten bereits Aryna Sabalenka und Iga Swiatek ihre Zusagen gegeben. Das Sandplatz-Event steigt Mitte April.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Coco Gauff schlägt beim WTA-Turnier in Stuttgart auf und erweitert damit das Weltklasse-Feld des Sandplatz-Events. Nach den Zusagen der Weltranglistenersten Aryna Sabalenka (Belarus) und der Weltranglistenzweiten Iga Swiatek (Polen) geht mit der US-Amerikanerin Gauff auch die Nummer vier der Welt bei dem 500er-Turnier vom 11. bis 19. April an den Start.

Zudem gaben die Veranstalter am Donnerstag die Teilnahme der Weltranglistensiebten Jasmine Paolini (Italien) bekannt. Im Vorjahr war Gauff, die 2023 bei den US Open und 2025 bei den French Open triumphiert hatte, im Viertelfinale an Paolini gescheitert.