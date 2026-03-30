Tennis: Nächstes Erstrunden-Aus für Lys

SID 30.03.2026 • 19:28 Uhr Die Hamburgerin Eva Lys hat in der laufenden Saison noch kein Auftaktmatch gewonnen. Auch In Charleston setzt es eine Pleite.

Die Hamburgerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina auch im dritten Anlauf ihren ersten Saisonsieg bei einer Einzelkonkurrenz verpasst.

Die 24-Jährige musste sich im Erstrundenduell mit der gleichaltrigen US-Amerikanerin Katie Volynets letztlich sehr klar mit 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben.