Tennis: Nächstes Erstrunden-Aus für Lys

Die Hamburgerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Charleston/South Carolina auch im dritten Anlauf ihren ersten Saisonsieg bei einer Einzelkonkurrenz verpasst.
Nächstes Erstrunden-Aus für Lys
Die Hamburgerin Eva Lys hat in der laufenden Saison noch kein Auftaktmatch gewonnen. Auch In Charleston setzt es eine Pleite.
Eva Lys verliert auch in Charleston in der ersten Runde
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Die 24-Jährige musste sich im Erstrundenduell mit der gleichaltrigen US-Amerikanerin Katie Volynets letztlich sehr klar mit 7:5, 2:6, 0:6 geschlagen geben.
Lys, die nach den Australian Open im Januar in Melbourne wegen einer Knieverletzung längere Zeit pausiert hatte, war in South Carolina die einzige Deutsche im Hauptfeld.