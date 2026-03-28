Miami-Triumph! Sabalenka wandelt auf Spuren von Steffi Graf

Rund zwei Wochen nach ihrem Triumph in Indian Wells hat Aryna Sabalenka das nächste 1000er-Event gewonnen. Im Finale des WTA-Turniers in Miami bezwang die Titelverteidigerin die US-Amerikanerin Coco Gauff (22) mit 6:2, 4:6, 6:3.
Sabalenka wandelt auf Grafs Spuren
Die 27-Jährige, die bis zum Finale keinen Satz abgegeben hatte, baute dazu ihren Vorsprung an der Spitze der Weltrangliste aus und schaffte durch ihren Triumph hier und zuvor in Indian Wells das sogenannte „Sunshine Double“
Dies waren vor ihr nur Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka und Iga Swiatek gelungen.
Lokalmatadorin Gauff bot der Belarussin nach weitestgehend chancenlosem ersten Satz zumindest im Verlauf einen aufopferungsvollen Kampf. Sie gewann den zweiten Durchgang.
Wirkliche Spannung kam angesichts Sabalenkas erstem Satzverlust jedoch nur bedingt auf: Gauff wusste die fahrige Ausbeute bei Breakbällen ihrer Kontrahentin nicht zu bestrafen, da sie selbst zu fehlerhaft agierte.
Mit ihrem zweiten Turniersieg in Floridas Metropole, gleichzeitig ihr 24. Karrieretitel, sicherte sich Sabalenka 1,15 Millionen US-Dollar Preisgeld.
Nach den Erfolgen zu Beginn des Jahres in Brisbane und kürzlich in Indian Wells war es der dritte Turniersieg für die Belarussin in diesem Jahr.