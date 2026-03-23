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WTA: Tennis-Star trennt sich von Trainer

Tennis-Star trennt sich von Trainer

Für Iga Swiatek läuft es aktuell gar nicht. Jetzt nimmt die Weltranglisten-Dritte eine wichtige Veränderung vor.
Die Nummer drei der WTA-Rangliste, Iga Swiatek, verliert bei den Miami Open ihre erste Auftaktpartie seit 2021. Zuvor gewann Swiatek 73 Erstrundenmatches in Folge.
SID
Für Iga Swiatek läuft es aktuell gar nicht. Jetzt nimmt die Weltranglisten-Dritte eine wichtige Veränderung vor.

Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek hat sich von ihrem Trainer Wim Fissette getrennt.

„Nach vielen Monaten der Zusammenarbeit habe ich mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen“, teilte Swiatek in einem Statement in den Sozialen Medien mit: „Vielen Dank, Coach, für die Zeit und die Lektionen, die ich von dir gelernt habe.“

WTA: Weltranglisten-Dritte Swiatek verkündet Trennung

Swiatek kassierte jüngst in Miami eine Auftaktpleite gegen ihre polnische Landsfrau Magda Linette. Es war ihre erste Auftaktniederlage bei einem Turnier seit den WTA-Finals 2021.

„Tennis fühlt sich bei mir im Kopf ziemlich kompliziert an“, sagte sie danach: „Ich weiß, dass es eigentlich einfach sein sollte.“

In die 18 Monate währende Zusammenarbeit mit dem Belgier Fissette fällt ihr Triumph beim Rasenklassiker in Wimbledon.

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