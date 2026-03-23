WTA: Tennis-Star trennt sich von Trainer

Die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek hat sich von ihrem Trainer Wim Fissette getrennt.
Tennis-Star trennt sich von Trainer
Für Iga Swiatek läuft es aktuell gar nicht. Jetzt nimmt die Weltranglisten-Dritte eine wichtige Veränderung vor.
„Nach vielen Monaten der Zusammenarbeit habe ich mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen“, teilte Swiatek in einem Statement in den Sozialen Medien mit: „Vielen Dank, Coach, für die Zeit und die Lektionen, die ich von dir gelernt habe.“
WTA: Weltranglisten-Dritte Swiatek verkündet Trennung
Swiatek kassierte jüngst in Miami eine Auftaktpleite gegen ihre polnische Landsfrau Magda Linette. Es war ihre erste Auftaktniederlage bei einem Turnier seit den WTA-Finals 2021.
„Tennis fühlt sich bei mir im Kopf ziemlich kompliziert an“, sagte sie danach: „Ich weiß, dass es eigentlich einfach sein sollte.“
In die 18 Monate währende Zusammenarbeit mit dem Belgier Fissette fällt ihr Triumph beim Rasenklassiker in Wimbledon.