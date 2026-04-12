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Andrejewa triumphiert in Linz

Andrejewa triumphiert in Linz

Die Russin verhindert mit ihrem Finalsieg über Anastasia Potapova den ersten Heimsieg in der Turniergeschichte.
Andrejewa dreht das Match in Linz
Andrejewa dreht das Match in Linz
© AFP/GETTYIMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Die Russin verhindert mit ihrem Finalsieg über Anastasia Potapova den ersten Heimsieg in der Turniergeschichte.

Die Russin Mirra Andrejewa hat ihr zweites Turnier in der Tennissaison 2026 gewonnen. Die 18-Jährige setzte sich im Finale in Linz gegen die Österreicherin Anastasia Potapova 1:6, 6:4, 6:3 durch. Zu Beginn des Jahres hatte Andrejewa in Adelaide/Australien den Titel geholt.

Durch ihren Sieg beim Hallenturnier in Oberösterreich, das in diesem Jahr erstmals auf Sand ausgetragen wurde, rückt sie um einen Platz auf Rang neun der Weltrangliste vor. Andrejewa gilt als hochtalentiert, spielt aber oft zu unkonstant. Großen Siegen wie 2025 in Indian Wells folgten oft Rückschläge.

Potapova (25) hatte 2023 auf Hartplatz in Linz gewonnen, damals startete sie noch für Russland. Nach ihrem Nationenwechsel zog sie als erste Österreicherin in der Turniergeschichte ins Finale ein. Auf dem Weg dorthin bezwang sie im Achtelfinale die Hamburgerin Tamara Korpatsch klar.

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