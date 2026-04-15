Tennis: Erfolgserlebnis für Maria in Rouen

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Rouen einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht.
Erfolgserlebnis für Maria
Tatjana Maria spielt bisher eine schwache Saison. In Rouen kämpft sie sich nun ins Achtelfinale.
Siegt wieder: Tatjana Maria
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Nach einer bisher völlig enttäuschenden Saison gewann die 38-Jährige in der ersten Runde mit 6:4, 6:3 gegen die an Position neun gesetzte Französin Elsa Jacquemot und feierte erst ihren vierten Sieg in diesem Tennis-Jahr. Im Achtelfinale trifft Maria auf Dominika Salkova aus Tschechien.
Die deutsche Nummer zwei Maria sucht in diesem Jahr ihre Form, zwischen Ende Januar und Mitte März kassierte sie sieben Niederlagen in Serie. Beim 250er-Turnier in Rouen ist die 61. der Weltrangliste die einzige Deutsche.