Tennis: Erfolgserlebnis für Maria in Rouen

SID 15.04.2026 • 16:02 Uhr Tatjana Maria spielt bisher eine schwache Saison. In Rouen kämpft sie sich nun ins Achtelfinale.

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Rouen einen kleinen Schritt aus der Krise gemacht.

Nach einer bisher völlig enttäuschenden Saison gewann die 38-Jährige in der ersten Runde mit 6:4, 6:3 gegen die an Position neun gesetzte Französin Elsa Jacquemot und feierte erst ihren vierten Sieg in diesem Tennis-Jahr. Im Achtelfinale trifft Maria auf Dominika Salkova aus Tschechien.