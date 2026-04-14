Tennis: Erlösender Comeback-Sieg für Lys

SID 14.04.2026 • 21:27 Uhr In der ersten Runde von Stuttgart gelingt Eva Lys ein starkes Comeback.

Tennisspielerin Eva Lys hat mit ganz großem Kämpferherz beim Heimturnier in Stuttgart ihren ersten Sieg seit mehr als drei Monaten gefeiert.

Die 24 Jahre alte Hamburgerin besiegte am Dienstagabend die frühere Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien 2:6, 7:5, 6:4 und schaffte dabei ein bemerkenswertes Comeback.

Lys: Späte Erlösung

Lys lag im zweiten Satz bereits 1:4 zurück, ehe Badosa völlig den Faden verlor. Neun ihrer 15 Doppelfehler leistete sie sich in diesem Durchgang. Im entscheidenden Satz war Lys die etwas konstantere Spielerin und verwandelte nach 2:15 Stunden ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft Lys auf die Ukrainerin Elina Switolina, Nummer vier der Setzliste.

Ihren zuvor einzigen Einzelsieg in diesem Jahr hatte die im WTA-Ranking auf Platz 78 abgerutschte Lys Anfang Januar beim Teamwettbewerb United Cup in Australien gefeiert. Danach schied sie bei den Australian Open sowie in Miami und Charleston in der ersten Runde aus.

Tennis: Siegemund erwartet Swiatek

Lys hatte zuletzt wegen anhaltender Kniebeschwerden auf einen Einsatz im deutschen Team beim Billie Jean King Cup verzichten müssen, die DTB-Auswahl stieg in Portugal in die Drittklassigkeit ab. Ella Seidel, die beim desaströsen Auftritt gespielt hatte, war zuvor am Dienstag in Stuttgart mit 3:6, 4:6 gegen Elise Mertens (Belgien) ausgeschieden.