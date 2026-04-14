Tennis: Erlösender Comeback-Sieg für Lys

Tennisspielerin Eva Lys hat mit ganz großem Kämpferherz beim Heimturnier in Stuttgart ihren ersten Sieg seit mehr als drei Monaten gefeiert.
Erlösender Comeback-Sieg für Lys
Die 24 Jahre alte Hamburgerin besiegte am Dienstagabend die frühere Weltranglistenzweite Paula Badosa aus Spanien 2:6, 7:5, 6:4 und schaffte dabei ein bemerkenswertes Comeback.
Lys: Späte Erlösung
Lys lag im zweiten Satz bereits 1:4 zurück, ehe Badosa völlig den Faden verlor. Neun ihrer 15 Doppelfehler leistete sie sich in diesem Durchgang. Im entscheidenden Satz war Lys die etwas konstantere Spielerin und verwandelte nach 2:15 Stunden ihren ersten Matchball. Im Achtelfinale trifft Lys auf die Ukrainerin Elina Switolina, Nummer vier der Setzliste.
Ihren zuvor einzigen Einzelsieg in diesem Jahr hatte die im WTA-Ranking auf Platz 78 abgerutschte Lys Anfang Januar beim Teamwettbewerb United Cup in Australien gefeiert. Danach schied sie bei den Australian Open sowie in Miami und Charleston in der ersten Runde aus.
Tennis: Siegemund erwartet Swiatek
Lys hatte zuletzt wegen anhaltender Kniebeschwerden auf einen Einsatz im deutschen Team beim Billie Jean King Cup verzichten müssen, die DTB-Auswahl stieg in Portugal in die Drittklassigkeit ab. Ella Seidel, die beim desaströsen Auftritt gespielt hatte, war zuvor am Dienstag in Stuttgart mit 3:6, 4:6 gegen Elise Mertens (Belgien) ausgeschieden.
Auch für Tamara Korpatsch kam am späten Abend gegen die Weltranglisten.-19 Diana Schnaider mit 3:6, 1:6 das Erstrunden-Aus. Beim mit 1.206.446 US-Dollar dotierten Sandturnier hatte von den heimischen Spielerinnen vor Lys nur Laura Siegemund das Achtelfinale erreicht. Siegemund muss nun gegen die an Nummer drei gesetzte Mitfavoritin Iga Swiatek (Polen) ran.