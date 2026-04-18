Halbfinale in Rouen: Maria scheitert an Kostjuk

SID 18.04.2026 • 16:43 Uhr Die Deutsche hat der an Nummer eins gesetzten Ukrainerin letztlich wenig entgegenzusetzen.

Die Siegesserie von Tatjana Maria hat im Halbfinale des WTA-Turniers in Rouen ein Ende genommen. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag in Nord-Frankreich der an Nummer eins gesetzten Ukrainerin Marta Kostjuk 3:6, 0:6 und verpasste damit ihr fünftes Endspiel auf der Tour.

Gegen die 23 Jahre alte Nummer 28 der Welt gestaltete Maria (Nr. 63) den Auftakt zunächst ausgeglichen und nahm Kostjuk beinahe das erste Aufschlagspiel ab. Ein Break zum 2:3 im ersten Satz sorgte dann aber schon für einen spürbaren Bruch im Spiel der Deutschen. Der entscheidende zweite Satz war ohne Spielgewinn für Maria bereits nach 24 Minuten beendet.