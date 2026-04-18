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Halbfinale in Rouen: Maria scheitert an Kostjuk

Maria Siegesserie endet im Halbfinale

Die Deutsche hat der an Nummer eins gesetzten Ukrainerin letztlich wenig entgegenzusetzen.
Aus im Halbfinale: Tatjana Maria
Aus im Halbfinale: Tatjana Maria
© GettyImages/AFP/SID/HARRY HOW
SID
Die Deutsche hat der an Nummer eins gesetzten Ukrainerin letztlich wenig entgegenzusetzen.

Die Siegesserie von Tatjana Maria hat im Halbfinale des WTA-Turniers in Rouen ein Ende genommen. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag in Nord-Frankreich der an Nummer eins gesetzten Ukrainerin Marta Kostjuk 3:6, 0:6 und verpasste damit ihr fünftes Endspiel auf der Tour.

Gegen die 23 Jahre alte Nummer 28 der Welt gestaltete Maria (Nr. 63) den Auftakt zunächst ausgeglichen und nahm Kostjuk beinahe das erste Aufschlagspiel ab. Ein Break zum 2:3 im ersten Satz sorgte dann aber schon für einen spürbaren Bruch im Spiel der Deutschen. Der entscheidende zweite Satz war ohne Spielgewinn für Maria bereits nach 24 Minuten beendet.

Sie darf sich dennoch nach ihrem besten Turnierabschneiden in diesem zuvor enttäuschenden Jahr über einen Sprung in der Weltrangliste um neun Plätze auf Rang 54 freuen. In ihrer Karriere hat Maria bislang vier Turniere gewonnen, in Finals ist sie noch ungeschlagen. Außer im Londoner Queen’s Club 2025 sicherte sich die einstige Wimbledon-Halbfinalistin auch 2022 und 2023 in Bogotá die Trophäe, zudem jubelte sie 2018 auf Mallorca.

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