Höhenflug in Rouen: Maria im Halbfinale

Höhenflug in Rouen: Tatjana Maria steht erstmals seit ihrem Triumph im Queen’s Club im Halbfinale eines WTA-Turniers. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau setzte sich in Rouen gegen Iryna Schymanowitsch aus Belarus mit 7:6 (7:5), 6:2 durch. Ihre nächste Gegnerin ermitteln die Ukrainerin Marta Kostjuk und die US-Amerikanerin Ann Li.
Höhenflug! Deutsche im Halbfinale
Tatjana Maria überzeugt bei dem Sandplatzturnier in Rouen.
Tatjana Maria steht im Halbfinale
© picture-alliance/SIPA/SID/Sebastien Klein
Mit dem Erfolg hat die einzige Deutsche bei dem Sandplatzturnier in Nord-Frankreich schon jetzt ihr bisher bestes Ergebnis in einem zuvor schwierigen Tennis-Jahr sicher und darf auf mehr hoffen. Maria hat in ihrer Karriere bisher vier Turniere gewonnen. Außer im Londoner Queen’s Club sicherte sich die einstige Wimbledon-Halbfinalistin auch 2022 und 2023 in Bogotá die Trophäe, zudem jubelte sie 2018 auf Mallorca.
Gegen Schymanowitsch startete Maria mit einem Break, den Vorsprung gab sie im Verlauf des Satzes aber wieder her. Es ging eng zu mit einem besseren Ende im Tiebreak für die deutsche Athletin. Im zweiten Durchgang griff Maria erneut schneller den Angriff ihrer Kontrahentin an und zog klar davon.
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