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Korpatsch im Achtelfinale von Linz

Korpatsch im Achtelfinale von Linz

Die Hamburgerin setzt sich in der ersten Runde des WTA-Turniers gegen eine gesetzte Gegnerin durch.
Tamara Korpatsch
Tamara Korpatsch
© CTK/SID/Jaroslav Ozana
SID
Die Hamburgerin setzt sich in der ersten Runde des WTA-Turniers gegen eine gesetzte Gegnerin durch.

Tamara Korpatsch hat das Achtelfinale des WTA-Turniers in Linz erreicht. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin schlug die gesetzte Jaqueline Cristian aus Rumänien überraschend mit 4:6, 6:1, 6:4.

In der nächsten Runde wartet auf Korpatsch eine ungesetzte Gegnerin – ein Sprung zurück in die Top 100 der Weltrangliste ist für die Hamburgerin in Österreich möglich.

Tennis: Korpatsch will nächsten Coup auf WTA-Tour

Korpatsch hatte im Februar ein erstes Ausrufezeichen in der laufenden Saison gesetzt. In Ostrava/Tschechien verpasste sie den Titel nach ihrem Finaleinzug nur knapp.

In Linz musste die Nummer 109 der Welt zunächst die Qualifikation bestreiten. Dort setzte sie sich unter anderem gegen die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier (Dortmund) durch, die ihrer Topform weiter hinterherläuft.

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