Korpatsch im Achtelfinale von Linz

SID 07.04.2026 • 16:10 Uhr Die Hamburgerin setzt sich in der ersten Runde des WTA-Turniers gegen eine gesetzte Gegnerin durch.

Tamara Korpatsch hat das Achtelfinale des WTA-Turniers in Linz erreicht. Die 30 Jahre alte Tennisspielerin schlug die gesetzte Jaqueline Cristian aus Rumänien überraschend mit 4:6, 6:1, 6:4.

In der nächsten Runde wartet auf Korpatsch eine ungesetzte Gegnerin – ein Sprung zurück in die Top 100 der Weltrangliste ist für die Hamburgerin in Österreich möglich.

Tennis: Korpatsch will nächsten Coup auf WTA-Tour

Korpatsch hatte im Februar ein erstes Ausrufezeichen in der laufenden Saison gesetzt. In Ostrava/Tschechien verpasste sie den Titel nach ihrem Finaleinzug nur knapp.