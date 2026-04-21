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Tennis: Deutliche Pleite für Maria

Deutliche Pleite für Maria

Tatjana Maria kann den Aufwärtstrend der Vorwoche in Madrid nicht bestätigen.
Tatjana Maria verliert in der ersten Runde
Tatjana Maria verliert in der ersten Runde
© picture-alliance/SIPA/SID/Sebastien Klein
SID
Tatjana Maria kann den Aufwärtstrend der Vorwoche in Madrid nicht bestätigen.

Tatjana Maria hat den Schwung aus Rouen nicht mitnehmen können und ist in der ersten Runde des WTA-Turniers in Madrid ausgeschieden.

Die 38-Jährige unterlag ihrer 20 Jahre jüngeren Gegnerin Laura Samson aus Tschechien mit 4:6, 2:6. Vergangene Woche hatte Maria es noch bin ins Halbfinale beim Sandplatzturnier in Nord-Frankreich geschafft, damit erzielte sie ihr bisher bestes Saisonergebnis.

Gegen Samson hatte die Rasenexpertin diesmal mit ihrem ersten Aufschlag zu kämpfen. Damit sind nur noch Laura Siegemund und Eva Lys bei dem 1000er-Turnier dabei. Siegemund trifft am frühen Dienstagnachmittag auf Irina-Camelia Begu (Rumänien) – Lys spielt am Mittwoch zum Auftakt gegen die Chinesin Zhang Shuai.

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