Tennis: Deutliche Pleite für Maria

SID 21.04.2026 • 12:35 Uhr Tatjana Maria kann den Aufwärtstrend der Vorwoche in Madrid nicht bestätigen.

Tatjana Maria hat den Schwung aus Rouen nicht mitnehmen können und ist in der ersten Runde des WTA-Turniers in Madrid ausgeschieden.

Die 38-Jährige unterlag ihrer 20 Jahre jüngeren Gegnerin Laura Samson aus Tschechien mit 4:6, 2:6. Vergangene Woche hatte Maria es noch bin ins Halbfinale beim Sandplatzturnier in Nord-Frankreich geschafft, damit erzielte sie ihr bisher bestes Saisonergebnis.