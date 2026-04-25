Madrid: Swiatek muss unter Tränen aufgeben

Die Weltranglistenvierte Iga Swiatek hat beim WTA-Turnier in Madrid entkräftet aufgegeben. Die Polin wurde zu Beginn des dritten Satzes von den Folgen einer Virusinfektion gequält und beendete das Zweitrundenmatch gegen Ann Li vorzeitig beim Stand von 6:7 (4:7), 6:2, 0:3. Die US-Amerikanerin steht damit im Achtelfinale.
Tränen-Drama um Swiatek
Iga Swiatek muss in Madrid krankheitsbedingt aufgeben. Die Polin hatte sich einen Virus eingefangen. Beim Verlassen des Platzes fließen Tränen.
Musste krankheitsbedingt aufgeben: Iga Swiatek
© AFP/SID/Thomas COEX
Swiatek nahm die Aufgabe sichtlich mit. Unter Tränen verließ sie aufgelöst das Stadion in der spanischen Hauptstadt.
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„Ich habe gehört, dass unter den Spielerinnen und Spielern irgendetwas im Umlauf ist. Ich hatte überhaupt keine Energie und keine Stabilität und habe mich körperlich wirklich schlecht gefühlt“, sagte Swiatek nach ihrer Aufgabe: „Ich wusste, dass es hart werden würde, aber ich wollte es trotzdem versuchen“.
Es ist das bislang frühestes Ausscheiden der sechsmaligen Grand-Slam-Siegerin bei ihren fünf Auftritten in Madrid. Noch vor kurzem hatte sich Swiatek in Rafael Nadals Tennis-Academy auf Mallorca auf das Frühjahr auf ihrem Lieblingsbelag vorbereitet.