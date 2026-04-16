Tennis: Maria feiert Aufschwung in Rouen

SID 16.04.2026 • 12:57 Uhr Die 38-Jährige Tatjana Maria spielt bisher eine schwache Saison. In Rouen scheint sie aber ihre Form zu finden.

Tatjana Maria hat ihren leichten Aufschwung fortgesetzt und erstmals in dieser Saison ein Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige bezwang die Tschechin Dominika Salkova beim WTA-Turnier in Rouen überzeugend mit 6:3, 6:2 und feierte zum ersten Mal in einem bisher enttäuschenden Tennis-Jahr zwei Siege in Folge.

In der Runde der besten acht bekommt sie es in der Normandie mit der US-Amerikanerin Hailey Baptiste oder Iryna Schymanowitsch aus Belarus zu tun.

Hält der Aufschwung für Maria an?

Maria ist auf der Suche nach ihrer Form und kommt nach schwachen Vorstellungen und vielen Erstrunden-Niederlagen im Februar und März nun besser in Schwung. Salkova hatte mit den zahlreichen Slice-Schlägen der Weltranglisten-63. große Probleme, Maria konnte sich zudem auf ihren Aufschlag verlassen. Nach 71 Minuten Spielzeit nutzte sie ihren ersten Matchball zum Sieg.