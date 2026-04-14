Mertens zu stark: Seidel scheidet in Stuttgart früh aus

SID 14.04.2026 • 16:00 Uhr Die erste Deutsche beim Heimturnier ist gescheitert. Für Seidel ist es die nächste schmerzhafte Niederlage.

Überraschung verpasst: Ella Seidel hat wenige Tage nach dem bitteren Abstieg mit der deutschen Mannschaft im Billie Jean King Cup die nächste Niederlage hinnehmen müssen. Gegen die Weltranglisten-20. Elise Mertens reichte der Hamburgerin eine ordentliche Leistung nicht – letztlich verlor Seidel beim WTA-Turnier in Stuttgart mit 3:6, 4:6.

Seidel wartet damit weiter auf ein großes Erfolgserlebnis in dieser Saison, sie ist nun als erste deutsche Spielerin in der Arena von Stuttgart ausgeschieden. Laura Siegemund war tags zuvor an gleicher Stelle ins Achtelfinale eingezogen. Hoffnungsträgerin Eva Lys und Tamara Korpatsch (beide Hamburg) kämpfen noch am Dienstagabend um das Erreichen der Runde der besten 16, Noma Noha Akugue (Reinbek) schlägt am Mittwoch mit dem gleichen Ziel auf.