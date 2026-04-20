Tennis-Weltrangliste: Maria klettert - Zverev stagniert

SID 20.04.2026 • 11:01 Uhr Die routinierte deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria überzeugt beim Sandplatzturnier in Rouen. Der Lohn ist ein Sprung in der Weltrangliste.

Tatjana Marias Halbfinaleinzug in Rouen zahlt sich direkt aus. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau klettert in der WTA-Weltrangliste nach der durchaus erfolgreichen Tenniswoche um neun Plätze auf Rang 54.

Maria war erst im Halbfinale an der Ukrainerin Marta Kostjuk gescheitert, nahm dennoch ihr bestes Ergebnis der Saison mit.

Tennis: Zverev bleibt Dritter

Die deutsche Nummer eins ist weiter Laura Siegemund (Metzingen), die Rang 47 belegt und damit als einzige Deutsche in den Top 50 notiert ist. Eva Lys (72.), Tamara Korpatsch (99.) und Ella Seidel (100./alle Hamburg) folgen.

Bei den Männern gab es keine größeren Verschiebungen. Alexander Zverev belegt nach seinem Halbfinal-Aus in München gegen den Italiener Flavio Cobolli weiter Rang drei hinter Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien). Daniel Altmaier (55./Kempen), Yannick Hanfmann (60./Karlsruhe) und Jan-Lennard Struff (81./Warstein) sind ebenfalls in den Top 100 vertreten.