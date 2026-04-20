Tennis-Weltrangliste: Maria klettert - Zverev stagniert

Tatjana Marias Halbfinaleinzug in Rouen zahlt sich direkt aus. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau klettert in der WTA-Weltrangliste nach der durchaus erfolgreichen Tenniswoche um neun Plätze auf Rang 54.
Maria klettert nach Halbfinale
Maria war erst im Halbfinale an der Ukrainerin Marta Kostjuk gescheitert, nahm dennoch ihr bestes Ergebnis der Saison mit.
Tennis: Zverev bleibt Dritter
Die deutsche Nummer eins ist weiter Laura Siegemund (Metzingen), die Rang 47 belegt und damit als einzige Deutsche in den Top 50 notiert ist. Eva Lys (72.), Tamara Korpatsch (99.) und Ella Seidel (100./alle Hamburg) folgen.
Bei den Männern gab es keine größeren Verschiebungen. Alexander Zverev belegt nach seinem Halbfinal-Aus in München gegen den Italiener Flavio Cobolli weiter Rang drei hinter Jannik Sinner (Italien) und Carlos Alcaraz (Spanien). Daniel Altmaier (55./Kempen), Yannick Hanfmann (60./Karlsruhe) und Jan-Lennard Struff (81./Warstein) sind ebenfalls in den Top 100 vertreten.
Weiter geht es für die deutschen Tennisprofis in dieser Woche beim kombinierten Event in Madrid.