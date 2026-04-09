Klatsche für deutschen Tennis-Spielerin

SID 09.04.2026 • 21:21 Uhr Das Sandplatzturnier in Linz geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase.

Tennis-Profi Tamara Korpatsch (Hamburg) ist beim WTA-Turnier in Linz im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag auf dem Sandplatz am Donnerstag der Österreicherin Anastasia Potapova chancenlos mit 2:6, 1:6.