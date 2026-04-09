Klatsche für deutschen Tennis-Spielerin

Tennis-Profi Tamara Korpatsch (Hamburg) ist beim WTA-Turnier in Linz im Achtelfinale ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag auf dem Sandplatz am Donnerstag der Österreicherin Anastasia Potapova chancenlos mit 2:6, 1:6.
Korpatsch kassiert Klatsche
Das Sandplatzturnier in Linz geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase.
Ausgeschieden: Tamara Korpatsch
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Die Qualifikantin war die letzte Deutsche im Turnier, die ehemalige Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) war in der ersten Runde gescheitert.