Tennis: "Riesenstar" schlägt in Berlin auf

SID 21.04.2026 • 13:49 Uhr Coco Gauff wird Mitte Juni in der Hauptstadt zur Titelverteidigung antreten. Das verrät Andrea Petkovic vorab.

Tennisstar Coco Gauff wird auch in diesem Jahr beim WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Das teilte Andrea Petkovic, „Director of Excitement“ des Events, dem SID am Dienstag mit.

Das Teilnehmerfeld wird zwar erst nach Anmeldeschluss rund sechs Wochen vor dem Beginn veröffentlicht, mit der Weltranglistendritten Gauff steht die erste Starterin aber bereits fest.

„Wir haben von Coco Gauff schon die Bestätigung bekommen, das ist unser Poster Girl dieses Jahr“, machte Petkovic die besondere Rolle der US-Amerikanerin, die das Turnier im vergangenen Jahr gewonnen hatte, deutlich.

Tennis: Petkovic freut sich auf Coco Gauff

Gauff sei einfach ein „Riesenstar“, so Petkovic über die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin. „Wir freuen uns auf Coco, sie ist auch wahnsinnig smart und eloquent und kümmert sich um andere Sachen als Tennis. Also sie ist wirklich die perfekte Tennisspielerin, wenn man sie in einem Buch malen würde.“