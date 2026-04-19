Tennis: Rybakina gewinnt zum zweiten Mal in Stuttgart

SID 19.04.2026 • 14:32 Uhr Die Kasachin dominiert das Finale gegen Karolina Muchova und sichert sich nach den Australian Open den zweiten Titel in diesem Jahr.

Die Kasachin Jelena Rybakina hat zum zweiten Mal nach 2024 das Tennisturnier in Stuttgart gewonnen und ihren Rückstand in der Weltrangliste auf die Führende Aryna Sabalenka verkürzt. Die Australian-Open-Siegerin sicherte sich mit einem 7:5, 6:1 im Finale über die Tschechin Karolina Muchova 500 Punkte fürs Ranking, 161.310 Dollar (ca. 137.000 Euro) Preisgeld und einen Sportwagen. Vorjahresfinalistin Sabalenka hatte ihren Start abgesagt.

Für Rybakina (26) war es der 13. Titel ihrer Karriere und nach dem Grand-Slam-Triumph in Melbourne der zweite der Saison. Zuletzt hatte sie beim „Sunshine Double“ in Indian Wells und Miami im Finale und Halbfinale jeweils gegen Sabalenka verloren, ohne ihre große Rivalin aus Belarus feierte sie nun einen erfolgreichen Einstieg in die Sandplatzsaison.

In ihrem 25. Finale auf der WTA-Tour dominierte Rybakina von Beginn an. Die frühere French-Open-Finalistin Muchova hatte Mühe, mit der Geschwindigkeit der Favoritin mitzuhalten, kämpfte sich im ersten Satz aber noch einmal heran. Der zweite Durchgang war dann eine klare Angelegenheit, nach 1:18 Stunden war das Match beendet.