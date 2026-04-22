Die dreimalige Grand-Slam-Finalistin Ons Jabeur (31) hat am Montag in Dubai ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die Tennisspielerin aus Tunesien, die seit dem Wimbledonturnier 2025 pausiert, verkündete die Geburt ihres Sohnes Elyan Kammoun bei Instagram. „Ein kleines Wunder, ein Leben voller Liebe“, schrieb Jabeur zu einem Familienfoto.
Tennis-Star im Babyglück
Ons Jabeur (31) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Die frühere Wimbledonfinalistin gilt in ihrer Heimat als "Minister of happiness". Jetzt ist ihr persönliches Glück perfekt.
Glücklich: Ons Jabeur
© AFP/SID/KARIM JAAFAR
Zu den öffentlichen Gratulantinnen gehörten Wegbegleiterinnen wie Belinda Bencic (Schweiz), Coco Gauff (USA), Elina Switolina (Ukraine), Caroline Garcia (Frankreich) und Sabine Lisicki. Auch der All England Lawn Tennis Club von Wimbledon, in dem Jabeur mit zwei Finalteilnahmen (2022, 2023) ihre größten Erfolge gefeiert hat, sendete Glückwünsche.
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Tennis: Jabeur gilt als „Ministerin des Glücks“
Jabeur hatte 2022 in Wimbledon als erste Spielerin aus der arabischen Welt ein Grand-Slam-Endspiel erreicht. In ihrer Heimat gilt sie dank ihrer Siege auf der Profitour und ihrer Offenheit als „Ministerin des Glücks“ (Minister of happiness).
Seit 2015 ist sie mit Karim Kammoun verheiratet, der zugleich ihr Fitnesscoach ist. Jabeur hat angekündigt, nach ihrer Babypause auf die WTA-Tour zurückzukehren.