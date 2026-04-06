Trotz Satzführung: Maria in Linz ausgeschieden

SID 06.04.2026 • 21:33 Uhr Von den vergangenen zehn WTA-Matches verlor die 38-Jährige nun neun. Damit ist nur noch eine deutsche Spielerin im Turnier in Österreich vertreten.

Tatjana Maria sucht im Tennis-Jahr weiter nach ihrer Form. Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Saulgau unterlag in der ersten Runde des WTA-Turniers in Linz der US-Amerikanerin Sloane Stephens trotz einer Satzführung 6:1, 6:7 (5:7), 4:6 – es war Marias neunte Niederlage aus den vergangenen zehn Spielen auf der WTA-Tour.

Maria fand gegen die Wild-Card-Inhaberin gut in das Match und hatte im zweiten Durchgang im Tiebreak die Chance, die Partie zu entscheiden. Doch Stephens nutzte dort ihren vierten Satzball, ehe sie auch im dritten Durchgang mit zwei frühen Breaks den Ton angab. Zwar nahm auch Maria ihrer Gegnerin in der Folge den Aufschlag ab, doch nach 2:44 Stunden war ihre Gegenwehr nach einem großen Kampf beendet: Die US-Amerikanerin nutzte ihren fünften Matchball.