Auch Lys in Rom in Runde zwei – nun wartet Osaka

SID 06.05.2026 • 20:56 Uhr Nach einer Regenunterbrechung sichert sich die Hoffnungsträgerin einen wichtigen Sieg. Auch die anderen Deutschen überzeugen beim Turnier in Rom.

Eva Lys hat den starken Auftakt der deutschen Tennisprofis in Rom veredelt und sich ein spektakuläres Zweitrunden-Duell gesichert. Beim WTA-Turnier in der italienischen Hauptstadt feierte die Hamburgerin nach einer zuletzt komplizierten Phase einen wichtigen Erfolg. Lys setzte sich gegen die britische Weltranglisten-60. Katie Boulter mit 6:4, 3:6, 6:4 durch.

In der zweiten Runde wartet auf die 24-Jährige, der erst der dritte Saisonsieg gelang, nun ein Duell mit der viermaligen Grand-Slam-Gewinnerin Naomi Osaka. Zuvor hatten bereits Tatjana Maria und Laura Siegemund beim WTA-Turnier die zweite Runde erreicht. Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann lösten beim parallel stattfindenden ATP-Masters ebenso ihre Auftaktaufgabe wie Daniel Altmaier, der nun auf den zuvor spielfreien Alexander Zverev trifft.

Lys, die im Anschluss an ihre bei den Australian Open erlittene Knieverletzung zuletzt noch nicht zurück zu ihrer Topform gefunden hatte, erwischte gegen Boulter einen guten Start. Bei einem wahren Breakfestival, bei dem beide Spielerinnen Probleme mit dem Aufschlag offenbarten, sicherte sie sich dank eines Endspurts den ersten Satz.

Auch im zweiten Durchgang war Lys bereits auf einem guten Weg und führte mit 3:0, dann jedoch verlor sie den Faden und musste nach sechs verlorenen Spielen in Folge in den Entscheidungssatz. Nach einer zwischenzeitlichen Regenunterbrechung kehrte Lys mit einem Oberschenkelverband auf den Court zurück. Dennoch bewegte sie sich weiter gut und erkämpfte sich den Sieg.