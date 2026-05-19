Tennis: Deutsche Hoffnung sammelt Selbstvertrauen vor French Open

Mitfavoritin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Rabat als einzige Tennisspielerin aus dem deutschen Duo das Achtelfinale erreicht.
Deutsche untermauert Titel-Ambitionen
Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Maria kann weiter Spielpraxis für die French Open sammeln.
Im Achtelfinale von Rabat: Tatjana Maria
© AFP/GETTY IMAGES/SID/HARRY HOW
Für die Hamburgerin Ella Seidel dagegen kam beim Vorbereitungsturnier für die bevorstehenden French Open in Paris schon in Runde eins das Aus.
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Maria gewann in Marokko als Nummer drei der Setzliste gegen Lokalmatadorin Diae El Jardi 6:2, 6:4. Nächste Gegnerin der früheren Wimbledon-Halbfinalistin ist einem weiteren Duell mit einer einheimischen Spielerin die Wildcard-Starterin Yasmine Kabbaj.
Seidel konnte ihr Auftaktmatch gegen die Kolumbianerin Emiliana Arango nur bis zum Entscheidungssatz offen halten. Letztlich musste sich die 21-Jährige der Südamerikanerin 3:6, 6:4, 1:6 geschlagen geben.