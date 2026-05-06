Rom: Maria zieht in Runde zwei ein

SID 06.05.2026 • 12:27 Uhr Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Auftaktsieg hat die 38-Jährige wenig Mühe.

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen.

Die 38-Jährige setzte sich in ihrem 77-minütigen Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette mit 6:0, 6:3 durch und trifft rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open (24. Mai bis 7. Juni) als nächstes auf Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26). Für Maria war es im dritten Duell der erste Sieg gegen Linette.