Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Rom: Maria zieht in Runde zwei ein

Rom: Maria zieht in Runde zwei ein

Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Auftaktsieg hat die 38-Jährige wenig Mühe.
Nachdem die deutsche Tennisspielerin Eva Lys Kritik an der medialen Berichterstattung geäußert hatte, reagierten auch Boris Becker und Andrea Petkovic darauf und zeigten für ihre Einwände wenig Verständnis.
SID
Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Auftaktsieg hat die 38-Jährige wenig Mühe.

Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen.

Die 38-Jährige setzte sich in ihrem 77-minütigen Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette mit 6:0, 6:3 durch und trifft rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open (24. Mai bis 7. Juni) als nächstes auf Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26). Für Maria war es im dritten Duell der erste Sieg gegen Linette.

Am Mittwoch schlagen noch drei weitere deutsche Starterinnen beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt auf: Tamara Korpatsch misst sich mit Solana Sierra aus Argentinien, Eva Lys bekommt es mit der Britin Katie Boulter zu tun und Laura Siegemund trifft auf Sara Bejlek aus Tschechien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite