Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen.
Rom: Maria zieht in Runde zwei ein
Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom souverän in die zweite Runde eingezogen. Bei ihrem Auftaktsieg hat die 38-Jährige wenig Mühe.
Die 38-Jährige setzte sich in ihrem 77-minütigen Auftaktmatch gegen die Polin Magda Linette mit 6:0, 6:3 durch und trifft rund zweieinhalb Wochen vor Beginn der French Open (24. Mai bis 7. Juni) als nächstes auf Sorana Cirstea (Rumänien/Nr. 26). Für Maria war es im dritten Duell der erste Sieg gegen Linette.
Am Mittwoch schlagen noch drei weitere deutsche Starterinnen beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt auf: Tamara Korpatsch misst sich mit Solana Sierra aus Argentinien, Eva Lys bekommt es mit der Britin Katie Boulter zu tun und Laura Siegemund trifft auf Sara Bejlek aus Tschechien.