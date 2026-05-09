Sabalenka scheitert in Rom früh

SID 09.05.2026 • 18:44 Uhr Die Weltranglistenerste ist auf der Suche nach ihrer Sandplatzform.

Aryna Sabalenka ist zwei Wochen vor Beginn der French Open (ab 24. Mai) noch nicht in Topform auf Sand. Die Tennis-Weltranglistenerste unterlag in der dritten Runde des WTA-Turniers in Rom der Rumänin Sorana Cirstea 6:2, 3:6, 5:7 und schied damit beim Vorbereitungsturnier für Paris früh aus. Sabalenka war zuvor auch in Madrid vorzeitig gescheitert, in der spanischen Hauptstadt war im Viertelfinale Schluss.

In Rom legte sie einen guten Start hin, doch dann unterliefen ihr viele ungewohnte Fehler – insbesondere bei eigenem Aufschlag. Sabalenka kassierte im zweiten Satz drei Breaks, insgesamt musste sie ihren Aufschlag sechsmal abgeben.

Im dritten Satz ließ sich Sabalenka an der linken Hüfte behandeln, nutzte dafür eine Auszeit. Doch beim Stand von 5:5 im entscheidenden Durchgang gab sie erneut ihren Aufschlag ab und konnte nicht mehr kontern.