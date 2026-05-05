Tennis: Kostjuk sagt Teilnahme in Rom ab

Die Tennisspielerin Marta Kostjuk hat ihre Teilnahme am Masters-Turnier in Rom abgesagt. Die 23 Jahre alte Ukrainerin hatte erst am Samstag ihren größten Erfolg gefeiert, als sie das hochdotierte WTA-Turnier in Madrid gewonnen hatte. Probleme mit dem Knöchel und der Hüfte zwangen Kostjuk zwei Wochen vor den French Open zu einer Pause.
Kostjuk sagt Teilnahme in Rom ab
„Nach der besten Phase meiner Karriere habe ich mich sehr auf Rom gefreut“, teilte Kostjuk in den Sozialen Netzwerken mit: „Aber manchmal hat dein Körper andere Pläne. In den letzten Tagen hatte ich mit einem Problem an der Hüfte zu kämpfen. Und da mein Knöchel immer noch nicht wieder bei 100 Prozent ist, wäre es einfach nicht klug, jetzt weiter zu pushen.“
Tennis: Kostjuk meldet sich zu Wort
Kostjuk, die in der diesjährigen Sandplatz-Saison in Rouen und Madrid zwei Titel in Folge gewonnen und in der Weltrangliste auf Platz 15 geklettert war, verpasst so das letzte große Turnier vor den French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni).
„Ich bin traurig, dass ich dieses Turnier verpasse, aber wir sehen uns nächstes Jahr“, schrieb die Ukrainerin weiter: „Jetzt ist es Zeit, zu regenerieren und mich auf Paris vorzubereiten.“