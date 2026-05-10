Tennis: Letzte deutsche Starterin gescheitert

SID 10.05.2026 • 21:52 Uhr Laura Siegemund scheidet beim Masters in Rom aus. Die deutsche Nummer eins muss sich einer früheren Weltranglistenersten geschlagen geben.

Laura Siegemund ist als letzte verbliebene deutsche Spielerin beim Tennis-Masters in Rom ausgeschieden.

Deutschlands aktuelle Nummer eins scheiterte beim 1:6, 4:6 in der dritten Runde gegen die frühere Weltranglistenerste Karolina Pliskova (Tschechien) trotz einer Steigerung im Verlauf des Spiels.

Siegemund wehrt sich tapfer

Siegemund, die im vergangenen Jahr ins Viertelfinale von Wimbledon vorgedrungen war, verlor den ersten Satz am Sonntagabend im Schnelldurchlauf.

Danach fand die 38-Jährige besser ins Match, im zweiten Satz wehrte sie beim Stand von 3:5 fünf Matchbälle ab und sicherte sich den Punkt. Dennoch musste sich Siegemund der Rom-Siegerin von 2019 geschlagen geben.

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