Tennis: Lys fordert Weltelite

Tennis-Ass Eva Lys wird zur Vorbereitung auf das Rasenhighlight in Wimbledon beim hochkarätig besetzten WTA-Turnier in Berlin aufschlagen. Wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte, erhält die deutsche Nummer drei eine Wildcard für das Event vom 15. bis 21. Juni.
Wildcard: Lys fordert Weltelite
Eva Lys schlägt zur Vorbereitung von Wimbledon in Berlin auf. Im vergangenen Jahr schied sie dort in der ersten Runde gegen Paula Badosa aus.
Lys im letzten Jahr bei Berlin Tennis Open
© picture alliance/tennisphoto.de/SID/Claudio Gärtner
Die zuletzt von mehreren Verletzungen gebremste Lys misst sich in Berlin mit der internationalen Elite. Neun der Top-10-Spielerinnen schlagen im Grunewald auf. Neben Coco Gauff (USA), deren Teilnahme bereits zuvor bestätigt worden war, sind auch die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka sowie die Weltranglistenzweite Jelena Rybakina (Kasachstan) beim WTA-500-Event am Start. Lediglich die Polin Iga Swiatek fehlt aus den Top Ten.
„Hier entstehen Erstrunden-Matches, die sonst in der zweiten Woche von Wimbledon stattfinden würden“, sagte Turnierdirektor Markus Zoecke. Nur eine Woche nach dem Finale im Steffi-Graf-Stadion beginnt in London das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres.
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