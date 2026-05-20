Tennis: Maria verpasst Viertelfinale in Rabat

SID 20.05.2026 • 16:20 Uhr Die 38-jährige Tatjana Maria reist mit einer Enttäuschung im Gepäck zu den French Open nach Paris.

Tatjana Maria hat das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Rabat klar verpasst. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Marokkanerin Yasmine Kabbaj mit 2:6, 4:6 und reist mit einer Enttäuschung im Gepäck zu den French Open nach Paris.

Maria war beim 250er-Turnier in Rabat an Position drei gesetzt. Ihr bestes Saisonergebnis bleibt damit die Halbfinalteilnahme in Rouen Mitte April.

WTA: Maria unterliegt gegen Nummer 334

Am Dienstag war bereits Ella Seidel (Hamburg) in der ersten Runde in Marokko ausgeschieden, damit ist keine Deutsche mehr im Turnier.