Tennis: Maria verpasst Viertelfinale in Rabat

Tatjana Maria hat das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Rabat klar verpasst. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Marokkanerin Yasmine Kabbaj mit 2:6, 4:6 und reist mit einer Enttäuschung im Gepäck zu den French Open nach Paris.
Maria verpasst Viertelfinale in Rabat
Die 38-jährige Tatjana Maria reist mit einer Enttäuschung im Gepäck zu den French Open nach Paris.
Aus im Achtelfinale für Tatjana Maria
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Maria war beim 250er-Turnier in Rabat an Position drei gesetzt. Ihr bestes Saisonergebnis bleibt damit die Halbfinalteilnahme in Rouen Mitte April.
WTA: Maria unterliegt gegen Nummer 334
Am Dienstag war bereits Ella Seidel (Hamburg) in der ersten Runde in Marokko ausgeschieden, damit ist keine Deutsche mehr im Turnier.
Gegen die Nummer 334 der Welt gab Maria (WTA-52.) im ersten Satz dreimal ihren Aufschlag ab, eine leichte Steigerung im zweiten Durchgang brachte nicht die Wende. Außenseiterin Kabbaj nutzte nach 77 Minuten ihren ersten Matchball zum Sieg.