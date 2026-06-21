Anlage überschwemmt: Finale in Berlin vorerst verschoben

SID 21.06.2026 • 13:09 Uhr Das Duell zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Tschechin Linda Noskova wird verschoben.

Der Finaltag beim WTA-Turnier in Berlin kann aufgrund von Wetterkapriolen erst mit deutlicher Verspätung beginnen. Dies teilten die Veranstalter nach einem Gewitter am Sonntag mit. Vor 16.00 Uhr kann das Duell zwischen der US-Amerikanerin Jessica Pegula und der Tschechin Linda Noskova demnach nicht starten. Anschließend soll auch noch das Endspiel im Doppel stattfinden.

„Aufgrund eines Unwetters mussten wir das Turniergelände vorsorglich räumen. Die starken Wassermassen haben Teile der Infrastruktur auf dem Gelände beschädigt“, hieß es in einer Stellungnahme bei Instagram: „Trotz eines intensiven Austauschs mit dem Deutschen Wetterdienst trat das Unwetter in dieser Intensität überraschend ein.“ Die Organisatoren baten die Fans zudem, aus Sicherheitsgründen zunächst nicht anzureisen.