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Bad Homburg: Williams' Wimbledon-Generalprobe geht schief

Williams‘ Wimbledon-Test geht schief

Venus Williams bereitet sich in Bad Homburg auf das Wimbledon-Comeback mit Schwester Serena vor. Ihr Auftritt im Einzel misslingt.
Elfte Niederlage in Serie: Venus Williams
Elfte Niederlage in Serie: Venus Williams
© picture alliance/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Steffie Wunderl
SID
Venus Williams bereitet sich in Bad Homburg auf das Wimbledon-Comeback mit Schwester Serena vor. Ihr Auftritt im Einzel misslingt.

Tennisikone Venus Williams hat bei der Generalprobe für ihr Comeback im Doppel von Wimbledon eine Niederlage eingesteckt. Die 46 Jahre alte US-Amerikanerin verlor beim WTA-Turnier in Bad Homburg in einem engen Match mit 2:6, 6:4 und 6:7 (6:8) gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu.

Williams, die dank Wildcards seit einigen Monaten hin und wieder an Turnieren der WTA-Tour teilnimmt, kassierte damit ihre elfte Niederlage in Serie. Zuletzt war die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin in Madrid angetreten, wo sie in der ersten Runde der 20 Jahre alten Kaitlin Quevedo aus Spanien unterlag.

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2026 hat Williams, die seit 1994 Profi ist und aktuell auf Weltranglistenposition 471 geführt wird, noch kein Einzelmatch auf der Tour gewonnen. Der letzte Sieg gelang ihr im Juli 2025 bei ihrem Comeback nach über einem Jahr Spielpause in Washington gegen ihre Landsfrau Peyton Stearns.

Beim Turnier in Bad Homburg bereitet sich Williams auf das Rasenhighlight in Wimbledon (ab 29. Juni) vor, bei dem sie ihr Doppel-Comeback mit ihrer Schwester Serena gibt. Das Duo feierte gemeinsam große Erfolge, darunter 14 Grand-Slam-Titel sowie die olympische Goldmedaillen 2000, 2008 und 2012.

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