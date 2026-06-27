Bitter! Tennis-Star muss im Finale aufgeben

Die tschechische Tennisspielerin Karolína Muchová hat das Finale der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg gewonnen. Im Endspiel profitierte die 29-Jährige von der Aufgabe ihrer am rechten Fuß verletzten Gegnerin Naomi Osaka aus Japan beim Stand von 6:1, 1:0.
Tennis-Star gibt im Finale auf
Karolína Muchová hat das Finale der Wimbledon-Generalprobe in Bad Homburg gewonnen. Im Endspiel profitiert die 29-Jährige von der Aufgabe Naomi Osakas.
Naomi Osaka stand in Bad Homburg im Finale
© IMAGO/ZUMA Press
Auf dem Weg zum Titel gab die an Nummer vier gesetzte Spielerin nur einen Satz ab und feierte bei dem seit 2021 ausgetragenen Rasenplatzturnier den dritten WTA-Titel ihrer Karriere.
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Tennis: Lys verlor schon beim Auftakt
In Bad Homburg war mit Eva Lys lediglich eine deutsche Spielerin am Start. Die Hamburgerin verlor ihre Auftaktpartie gegen die US-Amerikanerin Emma Navarro in zwei Sätzen.
Muchová, die eigentlich nicht als Rasenspezialistin gilt, trifft beim Rasen-Klassiker Wimbledon zum Auftakt auf die Russin Anastasia Sacharowa.
In den vergangenen vier Jahren war die Weltranglistenelfte jeweils in der ersten Runde in London gescheitert.