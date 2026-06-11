Doppelpartnerin verletzt: Williams-Comeback in London beendet

SID 11.06.2026 • 12:42 Uhr Die einstige Dominatorin wird bei ihrer Rückkehr auf die WTA-Tour ausgebremst. Nächste Woche steht sie wieder auf dem Court.

Das Comeback der Tennisikone Serena Williams hat in London frühzeitig ein Ende gefunden. Nach dem überzeugenden Auftakterfolg musste die 44 Jahre alte US-Amerikanerin ihre Teilnahme beim WTA-Turnier im Queen’s Club aufgrund einer Verletzung ihrer Doppelpartnerin Victoria Mboko zurückziehen. Das gaben die Turnierveranstalter bekannt.

Das Duo wäre am Donnerstagabend im Viertelfinale auf die Deutsche Laura Siegemund und die Kanadierin Leylah Fernandez getroffen, die nun kampflos in der Vorschlussrunde stehen.

Die 19-jährige Mboko war am Mittwoch in ihrer Einzelpartie gegen Karolina Pliskova (Tschechien) hinter der Grundlinie weggerutscht. Das Match musste die Kanadierin aufgeben, im Anschluss wurde eine Verletzung des linken Knies als offizielle Diagnose angegeben.

Am Tag zuvor hatten Williams und Mboko eine starke Leistung gezeigt. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin, die 1376 Tage nach ihrem bis dato letzten Spiel auf den Tenniscourt zurückgekehrt war, setzte sich an der Seite des Toptalents mit 7:6 (7:2), 6:2 gegen Nicole Melichar-Martinez (USA) und Erin Routliffe (Neuseeland) durch.