Drei Satzbälle vergeben: Erstrunden-Aus für Lys in Bad Homburg

SID 23.06.2026 • 12:56 Uhr Die Hamburgerin vergibt bei großer Hitze mehrere Chancen und scheidet gegen Emma Navarro aus. Somit ist keine deutsche Spielerin mehr dabei.

Keine Überraschung bei der Generalprobe: Eva Lys reist mit einer Enttäuschung im Gepäck zum Rasen-Klassiker nach Wimbledon. Die Weltranglisten-77. verlor in Bad Homburg ihr Erstrundenmatch gegen die abgezockte US-Amerikanerin Emma Navarro mit 6:7 (6:8), 3:6 – weil sie einige Chancen liegen ließ.

Lys, die nach ihrem Achtelfinal-Aus in Berlin als einzige Deutsche bei dem stark besetzten Turnier im Einzel aufgeschlagen hatte, fand trotz heißer Temperaturen von über 30 Grad ordentlich in die Partie. Im Tiebreak des engen ersten Durchgangs aber ließ die Hamburgerin gleich drei Satzbälle ungenutzt. Die Weltranglisten-24. Navarro ließ sich im Anschluss nicht mehr von ihrem Weg abbringen.