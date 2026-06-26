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Hitze: Finale in Bad Homburg vorverlegt

Hitze: Finale in Bad Homburg vorverlegt

Die Temperaturen steigen Richtung 40 Grad.
Es ist heiß in Bad Homburg
Es ist heiß in Bad Homburg
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
SID
Die Temperaturen steigen Richtung 40 Grad.

Die enorme Hitze sorgt beim WTA-Turnier in Bad Homburg für eine Planänderung: Das Einzelfinale am Samstag steigt aufgrund erwarteter Temperaturen von bis zu 39 Grad schon um 11 Uhr. Ursprünglich sollte das Endspiel des Rasenevents zweieinhalb Stunden später beginnen.

Man trage „den aktuellen Wetterprognosen Rechnung“ und stelle „die Gesundheit, Sicherheit und das Wohl aller Beteiligten an oberste Stelle“, hieß es von Veranstalterseite. Nach dem Finale im Einzel folgt am Samstag noch das Doppel-Endspiel. Deutsche Spielerinnen sind nicht mehr in den Wettbewerben.

Die aktuelle Hitzewelle führt in Deutschland zu zahlreichen Verschiebungen und Absagen von Sportveranstaltungen.

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